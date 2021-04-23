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Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akıncı, İstanbul’u kurtarabilecek mi?

23.04.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen aksiyon dolu dizisi Akıncı, her hafta Cuma günü saat 20:20’de izleyiciler ile buluşuyor. NT yapım imzalı Akıncı dizisi, geçtiğimiz haftalarda açıklanan bilgiye göre 20. Bölümü ile ekranlara veda ediyor. Belli bir kesim tarafından oldukça severek izlenen dizinin başrollerinde; Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Bunun yanında Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler gibi başarılı isimler de Akıncı dizisine eşlik ediyor.

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akıncı, İstanbul’u kurtarabilecek mi?

ATV’nin beğenilen dizileri arasında yer alan Akıncı dizisi, farklı konusu ile oldukça dikkat çekiyor. Son bölümde Akıncı’nın, Beyza’yı öldürenler ile Acı Getirenler’in aynı kişi olduğunu öğrenmesi ile işler biraz karışmıştı. 17. Yeni bölümde ise Fatih, Haritacılar’ın yeni planını öğrenmeye çalışıyor. Haritacılar’ın ise çok kötü bir planı vardır. Kalabalık bir caddedeki bombayı imha etmeye çalışan Akıncı, başarılı olabilecek midir?

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir.

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Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

AKINCI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

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AKINCI YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

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AKINCI 16. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Fatih kardeşi Beyza’yı öldürenler ile Acı Getirenler’in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet’i bulmak zorundadır.

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye’yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!

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AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür.

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Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin, Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir. Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
atv Büşra Develi Şükrü Özyıldız
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