Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akıncı, İstanbul’u kurtarabilecek mi?

ATV’nin beğenilen dizileri arasında yer alan Akıncı dizisi, farklı konusu ile oldukça dikkat çekiyor. Son bölümde Akıncı’nın, Beyza’yı öldürenler ile Acı Getirenler’in aynı kişi olduğunu öğrenmesi ile işler biraz karışmıştı. 17. Yeni bölümde ise Fatih, Haritacılar’ın yeni planını öğrenmeye çalışıyor. Haritacılar’ın ise çok kötü bir planı vardır. Kalabalık bir caddedeki bombayı imha etmeye çalışan Akıncı, başarılı olabilecek midir?

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir.

Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

AKINCI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

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AKINCI YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

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AKINCI 16. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Fatih kardeşi Beyza’yı öldürenler ile Acı Getirenler’in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet’i bulmak zorundadır.