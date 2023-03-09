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"Aklımızı korumak istiyorsak biraz buralardan uzak durmak en sağlıklısı" diyen Reymen'den aşk pozu geldi

09.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Reymen geçtiğimiz gün 'Sosyal medya zehirli olmaya devam edecek' gibi diyerek içini dökmüştü. Bir süre daha sosyal medyadan uzak duracağını söyleyen Reymen'den aşk pozu geldi. Reymen, sevgilisi Cansu Kurtaran ile aşkını ilan etti.

"Aklımızı korumak istiyorsak biraz buralardan uzak durmak en sağlıklısı" diyen Reymen'den aşk pozu geldi

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, tüm ülkeyi yasa boğan depremin ardından sosyal medyadan bir süre uzak kalmıştı.

Reymen bu konuda dair geçtiğimiz gün "Sosyal medyaya bile girmek istemiyorum. Siyasi atışmalar, deprem bölgesinde devam eden sorunlar, kavgalar, tartışmalar derken hiç keyifli veya zaman ayırmak isteyeceğim bir yer gibi gelmiyor açıkcası. Şu anda ve bir süre daha sanki sosyal medya çok zehirli olmaya devam edecek gibi. Aklımızı korumak istiyorsak biraz buralardan uzak durmak en sağlıklısı olacaktır" dedi.

Ekran Alıntısı

Bambaşka biri oldu! Bir de şimdi görün... Bambaşka biri oldu! Bir de şimdi görün...

Reynmen ardından ise aşk paylaşımı yaptı. Reymen, sevgilisi Cansu Kurtaran ile aşkını ilan etti.

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Fenomenin pozlarına beğeni yağdı.

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