AKP çalışanı Kürşat Ayvatoğlu serbest, 'Burnuma kokain değil, pudra şekeri çektim' dediği belirtiliyor

"Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk." diyen Ayvatoğlu şöyle devam etti;

Habere göre Ayvatoğlu, "Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'da benim haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan ve sesi gelen şahıslardan ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır. Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.'dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu'da ikamet eder. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir." dedi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın ankaragazetecisi.com'da yer alan haberine göre Ayvatoğlu savcılık ifadesinde burnuna iddia edildiği gibi kokain değil, pudra çekeri çektiğini savundu.

"Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım."

Ayvatoğlu savcılık sorgusunda Ayvatoğlu'na "Bu görüntüler, neden kim tarafından ne amaçla sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır?" sorusuna ise "kendisine, elindeki bir senedi işlemden kaldırması için görüntülerle şantaj yapıldığını" iddia ederek yanıt verdi.

'Partime zarar vermemek için istifa ettim'

Ayvatoğlu, AKP'nin kongre süreci nedeniyle, avukatına bu konuda daha sonra suç duyurusunda bulunmasını söylediğini savunan Ayvatoğlu"Görüntüleri sosyal medyada görür görmez görev yaptığım partiye zarar gelmemesi için istifa dilekçemi hazırlayıp parti merkezine ilettim" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, Ayvatoğlu'nun iş akdini feshettiklerini söylemişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı/ İzmir Milletvekili Hamza Dağ, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız"

