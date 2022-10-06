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Akrabaların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Dehşet anları kamerada

06.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta ailevi sebeplerden tartışan akrabaların kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Silahların ateşlendiği, bıçakların çekildiği, sopaların havada uçtuğu olayda iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Şahıslardan biri yerdeki akrabasını defalarca bıçaklarken, yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı. İşte olayın detayları...

Akrabaların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Dehşet anları kamerada

Dehşet düşüren olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen ve ailevi sebeplerden tartışan bir grup şahıs, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Silahların ateşlendiği kavgada bıçak ve sopalar da havada uçuştu. Olayda Seyfettin Ç. isimli şahıs göğsünden ve karnından bıçaklanırken, Ömer Ç. ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan kişiler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili şüpheli şahıslardan Mustafa Ç., Mehmet Ç. ve Mehmet Can Ç. ise Esenyurt Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınırken bölgeye olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarda bulundu.

Yaşanan kavga anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken şahısların sinirlenerek dükkan kepenklerine sopalarla vurması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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'DÜKKANIN ÖNÜNE GEL'

Olayla ilgili konuşan vatandaş Ramazan Güneş, “İki akraba arasında basit bir tartışma sonucu kavga çıktı. Telefonla mesajlaşmışlar ve birbirlerini ‘Dükkanın önüne gel” diyerek çağırıyorlar. Dükkanın önünde de tartışma çıkıyor ve sopayla birbirlerini dövüyorlar. 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Biri başından yaralandı diğeri de bıçaklandı. Durumları ise iyiymiş” dedi.

DEHŞET VEREN KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga anları çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir grup şahsın diğer taraftaki kişilere sopalarla ve bıçaklarla saldırdığı, şahıslardan birinin ise diğerini bacağından bıçaklayarak yere düşürdüğü görülüyor.

İHA

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Esenyurt bıçaklı saldırı kavga akraba
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