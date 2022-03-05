Akrep Nalan lakaplı ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Müzisyenlik kariyerinin dışında Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Fidan Hoca karakteriyle tanınan ünlü isim ile ilgili Akrep Nalan mirasını kime bıraktı? Nereye bağışladı? Hayat Bilgisi'nin Fidan Hocası Akrep Nalan ne zaman defnedilecek? Cenazesi hangi gün, nerede? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.
Müzisyenlik kariyerinin dışında, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteriyle de efsaneleşen, 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, dün sabah yaşamını yitirdi. Açın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, ünlü sanatçı için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Nesin Vakfı, Açın'ın yıllar önce evini vakfa bağışladığını hatırlattı.
Akrep Nalan lakaplı ünlü şarkıcı Füsun Nalan Açın için 5 Mart Cumartesi (bugün) Muğla'nın Bodrum ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek. Açın'ın cenazesi, Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
Akrep Nalan, 5 Mart Cumartesi günü Adliye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Akrep Nalan lakaplı, Füsun Nalan Açın, 26 Nisan 1954 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokul öğrenimini Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972 ile 1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalışmıştır. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmalarına da katılmıştır.
Akrep Nalan, Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik de yapmıştır.
Ünlü sanatçının Karlar Düşer, Aşiyan, Kolay Mı, Halikarnas, Sarhoş, Güneşlerime Kar Yağdı gibi sevilen çok sayıda şarkısı vardır.
DİSKOGRAFİ:
Dağ Çiçeği - 1991
Zil Zurna Sevdalar - 1994
AKREP NALAN'IN VİDEO KLİPLERİ:
1991: Karlar Düşer
1991: Halikarnas
1991: Kolay Mı?
1991: Sarhoş
1991: Aşiyan
1991: Çağır Beni
1991: Dağ Çiçeği
1994: Fani Dünya
1994: Hey Yavrum Hey
1994: Zil Zurna Sevdalar
1994: Güneşlerime Kar Yağdı
1994: Çocukluğum Uslansın
1994: İstemem
1994: Sende Kalsın
Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akrep Nalan müzisyenlik kariyerinin dışında Hayat Bilgisi dizisinde de rol almıştı. Ünlü sanatçının ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Füsun Nalan Açın, "Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde sık sık adı geçen Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından bu isimle çağırılmaya başlandı. Füsun Nalan Açın, ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.
Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Füsun Nalan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum