Akrep yeni bölüm fragmanı | Ahmet ölüyor mu?

Her Perşembe saat 20:00'da yayınlanan STAR TV'nin sevilen dizisi Akrep, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Ferda, Ayşem’i hatasından döndürmeye çalışırken, Ahmet bu evliliğin gerçekleşmesi için ısrar etmişti. Peki Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI (24. BÖLÜM)

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ (23. BÖLÜM)

bölümde Ahmet, Efe’yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek amacıyla Ferda’ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe’nin başına gelenlerden dolayı Perihan ve Ferda’yı suçlamaktadır. Fakat ne Perihan’ın ne Ferda’nın durmaya niyeti vardır ve bu kez Ahmet’i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. Perihan, Ahmet’i ortadan kaldırmak amacıyla Ferda’ya zehir verir ve Ahmet’e zehri içirmesini tembihler. Bununla birlikte arkalarında hiçbir delil bırakmadan Ahmet’in hayatına son vereceklerdir. Ayşem, Aras’ın evlilik teklifini kabul edecek ve ikili evlilik için hazırlıklara başlayacaktır. Bu durum Duru’yu iyice çıkmaza sürükler. Perihan ise Duru’ya bu evliliğin gerçekleşmeyeceğine dair sözler verir. Ferda, Ayşem’i hatasından döndürmeye çalışırken, Ahmet bu evliliğin gerçekleşmesi için ısrar edecektir.

Ferda, bir evlat olarak içinde kalanları gerçekleştirmek istediğini Perihan’a anlatır. Böylelikle anne ve kız birbirlerinde yarım kalan ne varsa tamamlamak amacıyla harekete geçerler. Beraber geçirdikleri duygu dolu anlar ise anne-kızı birbirine daha çok bağlayacaktır.

