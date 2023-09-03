Aksaray ve Nevşehir'i sel vurdu! Yollar yarıldı araçlar mahsur kaldı! Ölü ve yaralılar var

Aksaray ve Nevşehir'de ani bastıran yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları nedeniyle Aksaray Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Yarılan yolda sele kapılan 1 otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. O sırada yoldan geçen diğer araçlar ise son anda sele kapılmaktan kurtuldu.

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapatılırken sele kapılmaktan son anda kurtulan araçlarda bulunan 13 kişi ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yarılan yolda sele kapılıp sürüklenen araçta mahsur kalanların kurtarılması için çalışma sürüyor.

SELE KAPILAN ARAÇTAKİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki araç sel sularına kapıldı. Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.



Şimşek çiftinin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA-DHA-AA)

