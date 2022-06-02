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  4. Akşener'den 'Mansur Yavaş'ı aday yapın' talebine dikkat çeken karşılık!

Akşener'den 'Mansur Yavaş'ı aday yapın' talebine dikkat çeken karşılık!

02.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur'un Yeşilova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması sırasında Akşener'e vatandaşlardan biri, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı olup olmayacağı sıkça tartışılan Mansur Yavaş ile ilgili bir talepte bulundu. Akşener'in talebe karşılığı dikkatlerden kaçmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını henüz açıklamayan '6'lı masa'nın ve muhalefetin adaylık tartışmalarında önde gelen isimlerinden biri. Seçimlerde cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlık koltuğuna talip olduğunu üstüne basa basa vurgulayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bugün "Mansur Yavaş'ı aday yapın" talebi geldi...

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MİKROFONU VATANDAŞA UZATTI

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a gelen Akşener, Yeşilova ilçesine geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yaptı. Akşener buradaki konuşması sırasında elindeki mikrofonu vatandaşlara uzattı. Söz alan bir vatandaş, Meral Akşener'e "Mansur Yavaş'ı aday yapın" şeklinde bir talepte bulundu.

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"TAMAM, SÖYLEDİN"

Vatandaşın talebini dinleyen Meral Akşener'in karşılık olarak gülümsediği ve gönül selamı verdiği görülürken "Tamam, söyledin" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

Akşener daha sonrası konuşmasına sonlandırıp otobüsüne bindi.

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Mansur Yavaş Meral Akşener

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