Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Aksiyon filmi değil gerçek! Seyir halindeki kamyonun şoförü bayıldı... Aynı şeritte giden arabadaki baba ve oğlu kontrolden çıkan kamyonu durdurdu

    Aksiyon filmi değil gerçek! Seyir halindeki kamyonun şoförü bayıldı... Aynı şeritte giden arabadaki baba ve oğlu kontrolden çıkan kamyonu durdurdu

    24.12.2023 15:08 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde aksiyon filmlerinia aratmayacak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Baba Brent Ginther ve oğlu Brady Ginther, otoyolda tıbbi bir kriz geçirdikten sonra bayılan kamyon sürücünün aracına binerek kontrolden çıkan kamyonu durdurdu. Hem kamyon sürücünün hem de otoyoldaki diğer sürücülerin hayatını kurtaran baba ile oğlu kahraman ilan edildi.

    Aksiyon filmi değil gerçek! Seyir halindeki kamyonun şoförü bayıldı... Aynı şeritte giden arabadaki baba ve oğlu kontrolden çıkan kamyonu durdurdu

    MYNET-DIŞ HABERLER Sherman County Şerifi Burton Pianalto, kamyonun sürücüsünün Sherman County'deki Interstate 70 otoyolunda batıya giderken aniden direksiyon başında bayıldığını söyledi. Kontrolden çıkan kamyon orta refüje girdi ve yavaşlamaya başlarken iki şeridin ortasında hareketine devam etti. Aynı yönde hareket eden arabanın içindeki baba ve oğlu kontrolden çıkan kamyonu fark ederek aksiyon filmlerini aratmayacak bir harekete imza attı.

    CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

    Kontrolden çıkan kamyona yavaşlayınca Brady Ginther yolcu kapısının olduğu bölüme atlayarak içeri girmek istedi. Ancak kapının kilitli olması üzerine babasının gönderdiği çekiçle camı kıran Ginther, kamyonun içine girmeyi başararak kamyonu durdurdu.

    İlginizi Çekebilir

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

     Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

    Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

     Sarhoş müşteri restoranın ortasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

    Sarhoş müşteri restoranın ortasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

     Kıskançlık krizine giren kadın kocasını diri diri yaktı

    Kıskançlık krizine giren kadın kocasını diri diri yaktı

     Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke ettiKarın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti
    Kuvvetli fırtına iki şehri esir aldı! Kuvvetli fırtına iki şehri esir aldı!
    Milyoner eşinden evlilik isteklerini saydı! Neler yok ki...Milyoner eşinden evlilik isteklerini saydı! Neler yok ki...
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika kamyon
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

    Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

    Hainlerle 5 metreden 2 saatlik sıcak çatışma!

    Hainlerle 5 metreden 2 saatlik sıcak çatışma!

    İstiklal Caddesi'nde dolar saçmışlardı! Evleri gündem oldu

    İstiklal Caddesi'nde dolar saçmışlardı! Evleri gündem oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Milyoner eşinden evlilik isteklerini saydı! Neler yok ki...

    Milyoner eşinden evlilik isteklerini saydı! Neler yok ki...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

    Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.