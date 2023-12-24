Aksiyon filmi değil gerçek! Seyir halindeki kamyonun şoförü bayıldı... Aynı şeritte giden arabadaki baba ve oğlu kontrolden çıkan kamyonu durdurdu

MYNET-DIŞ HABERLER Sherman County Şerifi Burton Pianalto, kamyonun sürücüsünün Sherman County'deki Interstate 70 otoyolunda batıya giderken aniden direksiyon başında bayıldığını söyledi. Kontrolden çıkan kamyon orta refüje girdi ve yavaşlamaya başlarken iki şeridin ortasında hareketine devam etti. Aynı yönde hareket eden arabanın içindeki baba ve oğlu kontrolden çıkan kamyonu fark ederek aksiyon filmlerini aratmayacak bir harekete imza attı.

CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Kontrolden çıkan kamyona yavaşlayınca Brady Ginther yolcu kapısının olduğu bölüme atlayarak içeri girmek istedi. Ancak kapının kilitli olması üzerine babasının gönderdiği çekiçle camı kıran Ginther, kamyonun içine girmeyi başararak kamyonu durdurdu.