Al Sancak 1. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT1 Al Sancak 1. bölüm özeti

TRT1'in son dizisi Al Sancak bu akşam saat 20.00'de başlıyor. Dizi tanıtımı yapıldığı günden beri yoğun bir şekilde araştırılıyor. İzleyicilerin oldukça meraklandığı dizide neler yaşanacak merak ediliyor. TSK'nın başarıyla gerçekleştirdiği operasyonları konu alacak olan dizi şimdiden perşembe günlerini kapatacak gibi duruyor. Peki Al Sancak dizisinde ilk bölümden neler yaşanacak, hangi konular işlenecek?

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AL SANCAK 1. BÖLÜM KONUSU!

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adlı şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir.

Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır.

