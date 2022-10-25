Alacakaranlık filminin seksi vampiri Ashley Greene son haliyle şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı

Stephenie Meyer'in aynı adlı romanından uyarlanan Alacakaranlık filminde hayat verdiği Alice Cullen karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Ashley Greene, son haliyle dikkat çekti.

Alacakaranlık filmi, 17 yaşındaki lise öğrencisi Bella'nın, babasının yanına taşındıktan sonra yaşadığı ilginç olayları konu ediniyor.

Kasabada, vampir Edward Cullen'e aşık olan Bella Swan'ın hayatı, bir daha asla eskisi gibi normal olmayacaktır.

Filmde Edward Cullen'ın kardeşi Alice'i canlandıran Ashley Greene'nin son hali merak konusu oldu.

1987 yılında dünyaya gelen ABD'li oyuncu Ashley Greene, henüz 17 yaşındayken şöhret basamaklarına tırmanabilmek için Los Angeles'a taşındı. Model olmak isteyen yıldız, boyu yeterince uzun olmadığı için bu hayaline veda etmek zorunda kaldı. Birkaç reklam filminde rol alan Greene, oyunculuktan keyif aldığını fark etti ve bunun üzerine gitti. Çeşitli yapımlarda rol alan Ashley Greene'nin esas yükselişi, 2008 yapımı Alacakaranlık filmi ile oldu.

Alacakaranlık filminde Edward'ın vampir kardeşi Alice'i canlandıran oyuncu, rol kabiliyetinin yanı sıra duru güzelliğiyle de ilgi odağı olmuştu.

İŞTE SON HALİ

Şimdilerde 35 yaşında olan Ashley Greene'i görenler tanımakta zorlandı.

Küt saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz yıldız, uzun saçlarıyla dikkat çekti.

Filmde rol aldığında henüz 21 yaşında bir genç kız olan Ashley Greene'nin yıllar içindeki değişimi hayret ettirdi.

2018 yılında Paul Khoury ile evlenen oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuğunu kucağına almıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Ashley Greene'nin Instagram'da 2 milyon takipçisi mevcut.



