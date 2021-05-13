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Alanya’da kamyon, seyir halindeki motosiklete çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada

13.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa K.’nın (53) kullandığı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Uğur S.’nin (21) kullandığı motosiklet, aniden şerit değiştirmesi sonucu çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur S.’yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Uğur S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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trafik kazası Alanya

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