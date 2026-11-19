Kuvvetli lodosun etkili olduğu İstanbul'da rüzgarın hızı öğle saatlerinden itibaren 75 kilometreye kadar çıkmıştı. Lodos İstanbul'da gece saatlerinde de etkisini devam ettirirken, İstanbul Boğazı'nda metrelerce dalgalar oluştu. Rüzgar hızı yer yer 60 kilometre hızlara ulaştı.

GECE DE DURMADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden cuma akşamı da kapsayan uyarı yapılmıştı. Gün içinde 85 kilometreleri bulan lodos gece saatlerinde de 60 kilometre hızlara ulaştı.

YARIN ÖĞLENE KADAR DİKKAT

İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.