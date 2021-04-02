Albert Einstein’in birbirinden ilginç ve katı şartlara sahip olan evlilik sözleşmesi tarihe damga vurdu

IQ seviyesi ve zekası bilimsel çevreler tarafından günümüzde dahi konuşulan Albert Einstein dahi olarak isimlendiriliyordu. Ancak sosyal hayatında ne yazık ki bu kadar becerikli ve yetenekli değildi. Einstein’ın on bir yıllık eşi Mileva Marić’le evliliği bitme noktasına geldiğinde ise oldukça ilginç bir çözüm yolu buldu. Einstein eşine bir evlilik sözleşmesi önerdi ve karısının sorumlu olacağı konuları belirledi. Albert, eşi Mileva’ya çocuklarının hatrına bu ilişkiyi sürdürebileceğini ama istediği sözleşmeyi imzalaması gerektiğini söyledi. Üniversite aşkı olan adamın şartlarını kabul eden Mileva ise yıllar içerisinde duruma katlanamadı ve boşanma kaçınılmaz oldu.

Albert Einstein, 1903 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu vatandaşı ve zengin bir Sırp ailenin kızı olan Mileva Marić’le evlendi. Bu evlilikten Hans Albert ve Eduard olmak üzere 2 çocuğu oldu. Evlilikleri çatırdama noktasına geldiğinde ise Albert Einstein eşine bir sözleşme sundu. Bu maddeleri yerine getirmesi durumunda ise ilişkilerinin düzeleceğini düşündü.