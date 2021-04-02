Albert Einstein’in birbirinden ilginç ve katı şartlara sahip olan evlilik sözleşmesi tarihe damga vurdu

IQ seviyesi ve zekası bilimsel çevreler tarafından günümüzde dahi konuşulan Albert Einstein dahi olarak isimlendiriliyordu. Ancak sosyal hayatında ne yazık ki bu kadar becerikli ve yetenekli değildi. Einstein’ın on bir yıllık eşi Mileva Marić’le evliliği bitme noktasına geldiğinde ise oldukça ilginç bir çözüm yolu buldu. Einstein eşine bir evlilik sözleşmesi önerdi ve karısının sorumlu olacağı konuları belirledi. Albert, eşi Mileva’ya çocuklarının hatrına bu ilişkiyi sürdürebileceğini ama istediği sözleşmeyi imzalaması gerektiğini söyledi. Üniversite aşkı olan adamın şartlarını kabul eden Mileva ise yıllar içerisinde duruma katlanamadı ve boşanma kaçınılmaz oldu.
Albert Einstein, 1903 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu vatandaşı ve zengin bir Sırp ailenin kızı olan Mileva Marić’le evlendi. Bu evlilikten Hans Albert ve Eduard olmak üzere 2 çocuğu oldu. Evlilikleri çatırdama noktasına geldiğinde ise Albert Einstein eşine bir sözleşme sundu. Bu maddeleri yerine getirmesi durumunda ise ilişkilerinin düzeleceğini düşündü.
Einstein ve eşinin imzaladığı evlilik sözleşmesinin şartları arasındaki ilk maddelerde temizlik konuları yer alıyordu. Özel alanlarının düzenli olmasına önem veren Einstein bu sorumluluğu tamamen eşine yüklemişti. Sözleşmede “Giysilerimin ve çamaşırlarımın düzenli olduğundan, üç öğün yemeğimi odamda düzenli bir şekilde yediğimden ve yatak odamla çalışma odamın tertipli tutulduğundan, özellikle de çalışma masamı benden başka kimsenin kullanmadığından sorumlu olacaksın” maddelerini ekledi.
Toplumsal nedenler ve kaçınılmaz durumlar dışında Einstein eşinin kendisiyle iletişimini kesmesini istedi. Özellikle eşinin talep etmesini istemediği şeylerin listesini de yaptı. “Evde seninle oturmamı, seninle dışarıya ya da seyahate çıkmamı istemeyeceksin” maddeleri sözleşmesinin sertliğini gözler önüne serdi.
Eşinin kendisine davranışlarını da biçimlendiren Einstein, “Benden fiziksel yakınlık beklemeyecek, bana hiçbir şekilde sitem etmeyeceksin, istediğim anda benimle konuşmayı keseceksin, istediğim anda yatak odam ya da çalışma odamdan şikayet etmeden ayrılacaksın ve beni çocuklarımızın önünde sözlerin ya da davranışlarınla aşağılamayacaksın” maddeleri de uyulması gereken şartlar arasındaydı.
Mileva Marić-Einstein bu şartları kabul etti. Ama ilişkileri artık bir sözleşmeyle kurtulacak durumda olmadığından, birkaç ay sonra çocuklarını alıp, eşi Albert’ı Berlin’de bıraktı. Çocuklarıyla Zürih’te yaşayan Mileva, eşinden 5 yıl ayrı yaşayıp 1919 yılında boşandı.
Albert Einstein 1919 yılında 2. dereceden kuzeni olan Elsa Einstein ile evlendi. Çift 1933 yılında Nazi Almanyası’nda Yahudilerin çalışacağı alanlara kısıtlama getirilmesinden dolayı ABD’ye yerleşti.
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