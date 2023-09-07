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Aldatmak yeni sezon ne zaman, yeni bölüm hangi gün? Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışı

07.09.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisi yeni sezon büyük bir heyecanla bekleniyor. Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın başrolde olduğu ATV'nin sevilen dizisinin yeni sezonu için geri sayım sona eriyor. Bir ailenin dağılışını konu edilen Aldatmak dizisi, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Aldatmak yeni sezon ne zaman, yeni bölüm hangi gün? Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı

Aldatmak dizisi ile ilgili aramalar, dizinin ATV yayın akışı listesine yer almasıyla hız kazandı. 35. bölüm ile sezon finaline giren aldatmak dizisi bu akşam ikinci sezonuna başlıyor. Dizinin yayın saati ve bu akşam olup olmadığı ile ATV yayın akışı merak edildi. İşte Aldatmak yeni sezon ve ATV yayın akışı ile ilgili detaylar...

ALDATMAK YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Aldatmak dizisinin ikinci sezonu ile ilgili geri sayım sona erdi. Sevilen dizi her hafta perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana gelmeye devam edecek.

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ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak dizisi bu akşam 2. sezonun ilk bölümüyle ekranda olacak. 36. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Aldatmak dizisinde beklenmedik gelişmeler yaşanacak.

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
22:15 John Wick 3 (Yabancı Sinema)
00:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Mutfak Bahane

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