Aldatmak yeni sezon ne zaman, yeni bölüm hangi gün? Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışı

Aldatmak dizisi ile ilgili aramalar, dizinin ATV yayın akışı listesine yer almasıyla hız kazandı. 35. bölüm ile sezon finaline giren aldatmak dizisi bu akşam ikinci sezonuna başlıyor. Dizinin yayın saati ve bu akşam olup olmadığı ile ATV yayın akışı merak edildi. İşte Aldatmak yeni sezon ve ATV yayın akışı ile ilgili detaylar...

ALDATMAK YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Aldatmak dizisinin ikinci sezonu ile ilgili geri sayım sona erdi. Sevilen dizi her hafta perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana gelmeye devam edecek.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak dizisi bu akşam 2. sezonun ilk bölümüyle ekranda olacak. 36. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Aldatmak dizisinde beklenmedik gelişmeler yaşanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

22:15 John Wick 3 (Yabancı Sinema)

00:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:00 Mutfak Bahane

