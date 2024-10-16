Aldığı kilolarla çok konuşulmuştu! Yıllar sonra podyuma geri döndü! Adriana Lima yeni görünümüyle şaşırttı

2022 yılında üçüncü çocuğu Cyan'i dünyaya getiren ünlü model Adriana Lima, hamilelik kiloları sebebi ile sık sık adından söz ettiriyordu. Aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle çok konuşulan Lima şimdi de yeni görüntüsüyle şaşırttı.

Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri döndü. "Meleklerin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlendi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Victoria's Secret modeli Adriana Lima tam 19 yıl sonra bu marka için podyuma çıktı. Son olarak 2018 yılında podyumda boy gösteren ünlü model yine sosyal medyayı salladı.

Adriana Lima'nın son haline sosyal medyada; 'efsane geri dönmüş', 'resmen özüne dönmüş', 'harika görünüyor', 'yine olay' gibi yorumlar yapıldı.

Adriana Lima, aslında podyumlara verdiği altı yıllık arayı geçen ay Schiaparelli'nin Paris Moda Haftası'ndaki defilesinden podyuma çıkarak sonlandırmıştı. Brezilyalı modelin o defileye çıkması da etkinliğin en çok konuşulan konularındandı.