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Alec Baldwin: Hailey Baldwin ile Justin Bieber gittiler ve evlendiler

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Alec Baldwin, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın evlendiğini doğruladı.

Alec Baldwin: Hailey Baldwin ile Justin Bieber gittiler ve evlendiler

Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanladı.

Baldwin nişanlısı Justin Bieber ile evlendiği iddialarını yalanlasa da Alec Baldwin duruma açıklık getirdi.

60 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 21 yaşındaki yeğeni Hailey Baldwin ile ilgili sorulara "Gittiler ve evlendiler, detaylarını bilmiyorum" yanıtını verdi.

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Yıllarca flört ettiği Selena Gomez ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken ayrılık kararı alan Justin Bieber, eski sevgilisi Hailey Baldwin ile geçen temmuzda nişanlanmıştı.

New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda görüntülenen çift, haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

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alec baldwin hailey baldwin justin bieber

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