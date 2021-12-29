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  4. Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, bu sefer de küvetten çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medyada olay yarattı

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, bu sefer de küvetten çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medyada olay yarattı

29.12.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin, lüks tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Otelin küvetinde üstsüz bir şekilde poz veren Baldwin’in paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ünlü model kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşmayı başardı.

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, bu sefer de küvetten çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medyada olay yarattı

Geçtiğimiz aylarda Alec Baldwin’in adı Rust setinde yaşananlardan sonra bir kez daha gündeme gelmişti. Film setinde yanlışlıkla iki kişinin vurulması olayının ardından Alec Baldwin’in model kızının sosyal medya hesapları da yakın markaja alındı.

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Babasına yaşadığı olaylarda destek olan Ireland Baldwin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarına bir yenisi daha ekleyen Ireland Baldwin bu sefer de küvet pozuyla olay oldu.

Ireland Baldwin son paylaşımıyla tepki çekti! Kalçasını paylaşınca...Ireland Baldwin son paylaşımıyla tepki çekti! Kalçasını paylaşınca...

“EN RAHATLATICI KONAKLAMA”

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Küvette tamamen çıplak bir şekilde kadraja bakarak gülümseyen Ireland Baldwin, paylaşımı kullanıcıların dikkatini çekti.

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Amerika'nın Nashville şehrinde genellikle ünlülerin dinlenmek için gittiği lüks bir otelin odasından paylaşım yapan Ireland Baldwin gönderisine, “En rahatlatıcı konaklama” notunu ekledi.

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin ölen yönetmenle ilgili paylaşım yaptıAlec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin ölen yönetmenle ilgili paylaşım yaptı


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ireland Baldwin
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