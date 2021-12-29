Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, bu sefer de küvetten çıplak pozunu paylaştı! Sosyal medyada olay yarattı

Geçtiğimiz aylarda Alec Baldwin’in adı Rust setinde yaşananlardan sonra bir kez daha gündeme gelmişti. Film setinde yanlışlıkla iki kişinin vurulması olayının ardından Alec Baldwin’in model kızının sosyal medya hesapları da yakın markaja alındı.

Babasına yaşadığı olaylarda destek olan Ireland Baldwin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarına bir yenisi daha ekleyen Ireland Baldwin bu sefer de küvet pozuyla olay oldu.

“EN RAHATLATICI KONAKLAMA”

Küvette tamamen çıplak bir şekilde kadraja bakarak gülümseyen Ireland Baldwin, paylaşımı kullanıcıların dikkatini çekti.

Amerika'nın Nashville şehrinde genellikle ünlülerin dinlenmek için gittiği lüks bir otelin odasından paylaşım yapan Ireland Baldwin gönderisine, “En rahatlatıcı konaklama” notunu ekledi.



