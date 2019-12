Alef dizisinden ilk kareler yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor?

Bozkır, Bartu Ben ve 7Yüz gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platform BluTV ile 'The Walking Dead', 'American Horror Story' ve 'The Simpsons' gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX, yepyeni bir yapım için güçlerini birleştirdi. May Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper'in yöneteceği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek.

2020 yılında seyredilebilecek, senaryosunu Emre Kayış'ın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için buluştu.

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da büyük heyecan yaşatıyor. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek hırslı dedektif Kemal, tecrübeli ortağı Settar ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen, şimdiden 'Alef'in diziseverlerle buluşacağı günü bekliyor.

Temelleri tarihe dayanan ve tasavvufi öğelerle donatılmış mistik polisiye dizi, 2020 yılında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek.