HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı…

ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı…

07.12.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda üç kez yapılan sınavın sonuncusu olan ALES/3 sınav sonuçları erişime açıldı. ÖSYM, yaptığı duyuruda, ALES/3 sınav sonuçlarına, kurumun resmî internet sitesi üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı…

Normal şartlarda 16 Aralık tarihinde açıklanması beklenen ALES/3 sınav sonuçları, 9 gün önce açıklandı. Adaylar, ALES/3 sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri üzerinden ulaşabileceğini vurguladı.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar sınav sonuçlarını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet sayfasından ya da mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
Sırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneğiSırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneği
AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta yeni dönem

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

CHP'nin mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş açıkladı

CHP'nin mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş açıkladı

Eski uzman çavuş, jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralı

Eski uzman çavuş, jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.