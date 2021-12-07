ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı…

Normal şartlarda 16 Aralık tarihinde açıklanması beklenen ALES/3 sınav sonuçları, 9 gün önce açıklandı. Adaylar, ALES/3 sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri üzerinden ulaşabileceğini vurguladı.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar sınav sonuçlarını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet sayfasından ya da mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.



