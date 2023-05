ALES SORULARI VE CEVAPLARI 2023: ALES/1 soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? ÖSYM'den son dakika açıklaması

ALES soruları ve cevapları sonuç açıklamasının ardından erişime açıldı. ALES/1 soru ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinden görüntülenebilecek. Konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, ALES soruları ve cevapları...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ALES soruları ve cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES sınav sonuçları bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) açıklandı.

Sınav sonuçları adaylar tarafından ÖSYM'nin web sitesi ya da mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebiliyor

ALES SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAV PUANI HESAPLAMA

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.