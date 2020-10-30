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Alev Alev 1. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

30.10.2020 01:06 | Son Güncelleme:
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Alev Alev 1. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören, çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan 'Alev Alev' 5 Kasım Perşembe akşamı izleyicilerle buluşuyor. Üç kadının hayat mücadelesini anlatan Alev Alev'de Çukur'a veda eden Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan da rol alacak. İlk bölüme tam 1 hafta kala yayınlanan yeni ön izleme sahnesi, ekran başındakileri içinde pek çok dinamiği barındıran güçlü bir hikayenin beklediğini gösterdi.

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören, çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan 'Alev Alev' için geri sayım başladı. 5 Kasım Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

İskender (Berker Güven) ve Ömer'in (Cihangir Ceyhan) karşı karşıya olduğu sahnede İskender, nişanlısı Rüya’yı (Dilan Çiçek Deniz) yangından kurtaran Ömer'e para teklif ediyor. Tek bir an bile düşünmeden alevlerin içinden Rüya’yı kurtaran Ömer’in sözleri, genç adamın ne kadar cesur olduğunu gösterirken, İskender’in karşısında da bir tehdit olarak duracağını hissettiriyor. İkili arasındaki gerilimin dikkat çektiği sahne tansiyonu yükseltiyor.

Aslında birbirlerinden tamamen farklı gözükseler de yolları aynı derde düşen üç kadının değişen hayatlarını konu alan 'Alev Alev'; hem oyuncu kadrosu hem de özgün anlatımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarnıçtaki yangından sonra yaşamları bir daha eskisi gibi olmayan karakterlerin, sil baştan giriştikleri mücadelede onları aşk ve hayatın beyaz ile siyah pek çok yanı buluyor. Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay’la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

'Alev Alev', 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

ALEV ALEV 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'nin (Demet Evgar) kızını da alıp kaçma planı yaptığı tanıtımda sarnıçta çıkan yangın her şeyi alt üst ediyor. Görkemli yardım gecesinde yükselen alevler, karakterleri ve hikayeleri birbirinden farklı üç kadının hayatını sonsuza kadar değiştiriyor.

Alev Alev (1)

Cemre'nin kendisini yangında ölmüş olarak göstermek istemesi dikkat çekerken, Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya'nın (Dilan Çiçek Deniz) nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Yangın adeta bir can pazarına sahne olurken seyircileri soluksuz bir hikayenin beklediğinin sinyallerini veriyor.

Alev Alev (5)

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay'la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel'in de yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

Alev Alev (8)

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Alev Alev (2)

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?


Cemre : Demet Evgar

Çiçek : Hazar Ergüçlü

Rüya : Dilan Çiçek Deniz

Çelebi : Cem Bender

Ozan : Berkay Ateş

Ömer : Cihangir Ceyhan

İskender : Berker Güven

Ali : Toprakcan Adıgüzel

Bülent : Cem Sürgit

Korkut : Yiğit Sertdemir

Kenan : Tayfun Eraslan

Hülya : Nurhan Özenen

Seher : Meltem Keskin

Adnan : Sekvan Serinkaya

Güneş : Kayra Orta

Atlas : Kaan Şener

Uzun : Rüzgar Diricanlı

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