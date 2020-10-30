Alev Alev 1. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören, çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan 'Alev Alev' için geri sayım başladı. 5 Kasım Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

İskender (Berker Güven) ve Ömer'in (Cihangir Ceyhan) karşı karşıya olduğu sahnede İskender, nişanlısı Rüya’yı (Dilan Çiçek Deniz) yangından kurtaran Ömer'e para teklif ediyor. Tek bir an bile düşünmeden alevlerin içinden Rüya’yı kurtaran Ömer’in sözleri, genç adamın ne kadar cesur olduğunu gösterirken, İskender’in karşısında da bir tehdit olarak duracağını hissettiriyor. İkili arasındaki gerilimin dikkat çektiği sahne tansiyonu yükseltiyor.

Aslında birbirlerinden tamamen farklı gözükseler de yolları aynı derde düşen üç kadının değişen hayatlarını konu alan 'Alev Alev'; hem oyuncu kadrosu hem de özgün anlatımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarnıçtaki yangından sonra yaşamları bir daha eskisi gibi olmayan karakterlerin, sil baştan giriştikleri mücadelede onları aşk ve hayatın beyaz ile siyah pek çok yanı buluyor. Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay’la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.