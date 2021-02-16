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Alev Alev 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Ozan'ı şoke eden olay

16.02.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 15. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mahallede görülen ambulansın dikkat çektiği tanıtımda Rüya'nın sorusu karşısında Ömer'in tedirgin hali merak uyandırıyor. Çiçek ve İskender arasında yaşanan gerilimin nereye varacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. İnşaatta yaşanan bir kaza ise Ozan'ın öfke patlaması yaşamasına sebep oluyor. Bu tepkisiyle merak uyandıran Ozan, babasıyla ilgili acı bir gerçeği paylaşıyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 15. yeni bölümüyle 18 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (2)

ALEV ALEV'İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder.

Alev Alev (3)

Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır.

Alev Alev (4)

Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir.

Alev Alev (5)

Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Alev Alev (7)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (8)
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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