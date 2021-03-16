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Alev Alev 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rüya ve Zeynep arasında gergin anlar! Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

16.03.2021 20:38 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 19. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Rüya ve Zeyno arasında gerilim dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda Çiçek, İskender ve Atlas'ın keyifli anları yürekleri ısıtıyor. Çiçek'in İskender hakkında söylediği olumlu sözler Rüya'nın tepkisine neden olurken, Çelebi ve Cemre'nin dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi rol yapması dikkat çekiyor. Ozan'ın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Cemre ile konuşması heyecanı giderek yükseltiyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 19. yeni bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (7)

ALEV ALEV'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar.

Alev Alev (6)

Ali Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır.

Alev Alev (5)

Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir.

Alev Alev (4)

Çelebi'ye karşı dışardan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.

Alev Alev (2)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Demet Evgar
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