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Alev Alev dizisi 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'e Rüya ve Ömer'in romantik anları damga vuracak!

06.01.2021 02:58 | Son Güncelleme:
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Alev Alev dizisi 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'e Rüya ve Ömer'in romantik anları damga vuracak!

Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinin 9. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Keyifli anların ekranlara geldiği tanıtımda Rüya'nın Ömer'i yemeğe götürmesi dikkat çekerken bu tatlı sürprizle ikili eğlenceli anlar yaşıyor. Ozan'ın ise Cemre'ye iltifat etmesinin ardından yaşadığı zor dakikalar yüzleri güldürüyor. İşte Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 9. yeni bölümüyle 7 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır. Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.

Alev Alev (2)

Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir.

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Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.

Alev Alev (1)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (3)

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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