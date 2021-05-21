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Alev Alev dizisi bitiyor mu? Alev Alev final bölümü ne zaman?

21.05.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisi final yaparak ekrana veda edecek. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisinin final tarihi de belli oldu.

Alev Alev dizisi bitiyor mu? Alev Alev final bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ve üç kadının hikayesini anlatan Alev Alev dizisinin çekimleri de sona erdi. Dizi geçtiğimiz gün final bölümü için son kez sete çıktı.

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Dizinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesaplarından son set günlerinde çekilen kareleri paylaştı.
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Alev Alev dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 28. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Yaşadığı ortaya çıkan Çelebi, yurt dışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar. Ömer, Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur.

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Cemre, ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur. Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar.

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Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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