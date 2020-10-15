Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in konusu ve fragmanı

Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanan Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Alev Alev' başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'i aynı projede buluşturuyor. Bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzı ve görsel diliyle seyirciyi ekrana kilitleyecek dizinin afişi yayınlandı.
Demet Evgar'ın hayat verdiği Cemre karakterinin yer aldığı çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada çok konuşulan dizinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Ahmet Katıksız üstlenirken senaryosunda Burcu Görgün Toptaş imzası yer alıyor. Ay Yapım'ın ülkemize 'The Bonfire of Destiny' adlı yabancı diziden uyarladığı dizi, kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesini konu alıyor. Alev Alev ilk bölümüyle 22 Ekim Perşembe 20.00'de Show TV'de başlıyor.
Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, ve Dilan Çiçek Deniz dışında, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan Alev Alev, ilk bölümüyle 22 Ekim'de Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.
Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.
Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.
Cemre : Demet Evgar
Çiçek : Hazar Ergüçlü
Rüya : Dilan Çiçek Deniz
Çelebi : Cem Bender
Ozan : Berkay Ateş
Ömer : Cihangir Ceyhan
İskender : Berker Güven
Ali : Toprakcan Adıgüzel
Bülent : Cem Sürgit
Korkut : Yiğit Sertdemir
Kenan : Tayfun Eraslan
Hülya : Nurhan Özenen
Seher : Meltem Keskin
Adnan : Sekvan Serinkaya
Güneş : Kayra Orta
Atlas : Kaan Şener
Uzun : Rüzgar Diricanlı
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