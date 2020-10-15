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Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in konusu ve fragmanı

15.10.2020 02:22 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev'in 1. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Alev Alev'de yaşadığı acıları ve gördüğü şiddeti anlatmaya çalışan Demet Evgar’ın canlandırdığı Cemre’nin isyanı ve adalet arayışı izleyenleri etkiledi. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Alev Alev dizisinin afişi de yayınlandı. Peki Alev Alev ne zaman başlıyor? Hangi gün yayınlanacak? İşte Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu.

Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanan Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Alev Alev' başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'i aynı projede buluşturuyor. Bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzı ve görsel diliyle seyirciyi ekrana kilitleyecek dizinin afişi yayınlandı.

Alev Alev Afiş

Demet Evgar'ın hayat verdiği Cemre karakterinin yer aldığı çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada çok konuşulan dizinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Ahmet Katıksız üstlenirken senaryosunda Burcu Görgün Toptaş imzası yer alıyor. Ay Yapım'ın ülkemize 'The Bonfire of Destiny' adlı yabancı diziden uyarladığı dizi, kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesini konu alıyor. Alev Alev ilk bölümüyle 22 Ekim Perşembe 20.00'de Show TV'de başlıyor.

Alev Alev

Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, ve Dilan Çiçek Deniz dışında, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan Alev Alev, ilk bölümüyle 22 Ekim'de Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.
Alev Alev (1)

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Alev Alev (2)

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Cemre : Demet Evgar

Çiçek : Hazar Ergüçlü

Rüya : Dilan Çiçek Deniz

Çelebi : Cem Bender

Ozan : Berkay Ateş

Ömer : Cihangir Ceyhan

İskender : Berker Güven

Ali : Toprakcan Adıgüzel

Bülent : Cem Sürgit

Korkut : Yiğit Sertdemir

Kenan : Tayfun Eraslan

Hülya : Nurhan Özenen

Seher : Meltem Keskin

Adnan : Sekvan Serinkaya

Güneş : Kayra Orta

Atlas : Kaan Şener

Uzun : Rüzgar Diricanlı

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