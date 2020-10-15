Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in konusu ve fragmanı

Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanan Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Alev Alev' başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'i aynı projede buluşturuyor. Bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzı ve görsel diliyle seyirciyi ekrana kilitleyecek dizinin afişi yayınlandı.

Demet Evgar'ın hayat verdiği Cemre karakterinin yer aldığı çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada çok konuşulan dizinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Ahmet Katıksız üstlenirken senaryosunda Burcu Görgün Toptaş imzası yer alıyor. Ay Yapım'ın ülkemize 'The Bonfire of Destiny' adlı yabancı diziden uyarladığı dizi, kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesini konu alıyor. Alev Alev ilk bölümüyle 22 Ekim Perşembe 20.00'de Show TV'de başlıyor.

Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, ve Dilan Çiçek Deniz dışında, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan Alev Alev, ilk bölümüyle 22 Ekim'de Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.

