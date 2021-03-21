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  4. Alev Alev setinde kavga! Hazar Ergüçlü ortalığı birbirine kattı

Alev Alev setinde kavga! Hazar Ergüçlü ortalığı birbirine kattı

21.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında perşembe günleri yayınlanan ve oldukça ses getiren Alev Alev dizisinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü ile ilgili şok edici bir iddia ortaya atıldı. Hazar Ergüçlü'nün Alev Alev setinde kapris yaptığı ve bu sebeple setteki oyuncular ile arasının açıldığı söylendi.

Alev Alev setinde kavga! Hazar Ergüçlü ortalığı birbirine kattı

Hazar Ergüçlü'nün Alev Alev setinde partner krizi çıkarttığı ve bu sebeple partneri Toprak Can Adıgüzel'in Hazar Ergüçlü ile sahne çekmek istemediği söylendi. İddialara göre Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz'i kıskanan Hazar Ergüçlü, Toprak Can Adıgüzel ile oynamak istemedi ve bu nedenle ikilinin ortak sahneleri azaltıldı.

Alev Alev setinde kavga! Hazar Ergüçlü ortalığı birbirine kattı

ONLARIN PARTNERLERİ ÜNLÜ BENİM PARTNERİM DEĞİL!

Alev Alev'deki partneri Toprak Can Adıgüzel ile rol almaya devam etmek istemediğini belirten Hazar Ergüçlü'nün buna neden olarak ise Dilan Çiçek Deniz ve Demet Evgar'ın dizideki partnerlerinin Toprak Can Adıgüzel'den çok daha ünlü olmasını gösterdiği iddia edildi.

Alev Alev'in yeni bölüm çekimleri yapılırken "Benim rol arkadaşım neden onların rol arkadaşları kadar ünlü değil" ifadesi kullanarak tartışma yarattığı söylenen Hazar Ergüçlü'nün bu tavrından sonra Toprak Can Adıgüzel'in sahnelerinin azaltıldığı hatta genç oyuncunun sırf bu nedenle diziden kısa bir süre sonra ayrılmasının düşünüldüğü öne sürülüyor.

Alev Alev setinde kavga! Hazar Ergüçlü ortalığı birbirine kattı

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında Kıbrıs’ta hayata gözlerini açmıştır. Aslen Kıbrıslı olan Hazar Ergüçlü, Kıbrıs Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda sahne alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

HAZAR ERGÜÇLÜ FİLMOGRAFİ

2020 - Alev Alev

2018 - Dudullu Postası

2017 - Hayat Sırları

2016 - Mahalle

2016 - Kar

2016 - Yüksek Sosyete

2016 - Dar Elbise

2015 - Analar ve Anneler

2013 - Benim Dünyam

2013 - Medcezir

2011 - Kuzey Güney

2010 - Gölgeler ve Suretler

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Alev Alev dizisi Demet Evgar Dilan Çiçek Deniz
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