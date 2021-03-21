Alev Alev setinde kavga! Hazar Ergüçlü ortalığı birbirine kattı

Hazar Ergüçlü'nün Alev Alev setinde partner krizi çıkarttığı ve bu sebeple partneri Toprak Can Adıgüzel'in Hazar Ergüçlü ile sahne çekmek istemediği söylendi. İddialara göre Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz'i kıskanan Hazar Ergüçlü, Toprak Can Adıgüzel ile oynamak istemedi ve bu nedenle ikilinin ortak sahneleri azaltıldı.
Alev Alev'deki partneri Toprak Can Adıgüzel ile rol almaya devam etmek istemediğini belirten Hazar Ergüçlü'nün buna neden olarak ise Dilan Çiçek Deniz ve Demet Evgar'ın dizideki partnerlerinin Toprak Can Adıgüzel'den çok daha ünlü olmasını gösterdiği iddia edildi.
Alev Alev'in yeni bölüm çekimleri yapılırken "Benim rol arkadaşım neden onların rol arkadaşları kadar ünlü değil" ifadesi kullanarak tartışma yarattığı söylenen Hazar Ergüçlü'nün bu tavrından sonra Toprak Can Adıgüzel'in sahnelerinin azaltıldığı hatta genç oyuncunun sırf bu nedenle diziden kısa bir süre sonra ayrılmasının düşünüldüğü öne sürülüyor.
Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında Kıbrıs’ta hayata gözlerini açmıştır. Aslen Kıbrıslı olan Hazar Ergüçlü, Kıbrıs Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda sahne alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.
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