Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 21 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

21 Ocak Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 21 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım ve Hükümet Kadın ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 21 Ocak 2021 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 21 Ocak Perşembe total reyting rakamları açıklandı.
21 Ocak Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;
AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Alev Alev, dördüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya ise Bir Zamanlar Çukuorva dizisinin özet bölümü yerleşti.
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