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Alex Rodriguez Jennifer Lopez'e evlilik teklifi etti! Olay paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez sevgilisi Alex Rodriguez ile tatile çıktı. Lopez, tatilden paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

Alex Rodriguez Jennifer Lopez'e evlilik teklifi etti! Olay paylaşım

Jennifer Lopez, eski beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte tatile çıktı.

49 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı, yeşil bikinisiyle sevgilisinin cep telefonuna poz verdi.

Lopez’in bikinili paylaşımları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ

Bu arada Alex Rodriguez, ‘Evet dedi’ notuyla Lopez’e taktığı yüzüğü de paylaştı. 49 yaşındaki Jennifer ve 43 yaşındaki Alex romantik tatilleri sırasında yaptıkları bu paylaşımla evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.

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Bu teklifle birlikte Jennifer Lopez dördüncü evliliğin kapısını aralamış oldu.

Lopez’in Marc Anthony ile evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Lopez’in hesabından paylaştığı fotoğrafta görülen yüzüğün yaklaşık 15 karata yakın olduğu iddia edilirken, yüzüğün 1 milyon Dolar (5 milyon 440 bin TL) değerinde olduğu söyleniyor.

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