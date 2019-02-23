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Aleyna Dalveren umre dönüşü kendisi gelen içkiye bakın ne yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl'a ait 'Enerji' şarkısı ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ünlü şarkıcı Aleyna Dalveren, ikinci kez umreye gitti. Dalveren umreden döndükten sonra kendisine gelen içkiyi bakın ne yaptı

Aleyna Dalveren umre dönüşü kendisi gelen içkiye bakın ne yaptı

Sinan Akçıl'a ait 'Enerji' şarkısı tanınan Aleyna Dalveren, ikinci kez umreye gitti.

Instagram'da fotoğraf paylaşan Dalveren duygularını şu cümlelerle paylaştı:

ieieiei

"Rabbim sana binlerce kez şükür 2. kez nasip oldu evine gelmek... Allah'ım isteyen herkese nasip eylesin dualarını kabul eylesin. Bir bilseniz Kabe'nin nasıl güzel bir kokusu var huzur verir içinizi titretir."

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Aleyna Dalveren daha sonra ise kendisine gelen hediye içkiyi sokakta kanalizasyona döktü. O anları da hesabından yayınlayan Dalveren "Ey Allah'ım içkiyi yasak kıldığın gün sahabe efendilerimiz bütün içkilerini Medine sokaklarına döküp günlerce oluk oluk o içkiler akarken onlara nasıl sevap yazdıysan bana da öyle sevap yaz Allah'ım sen şahit ol senin için döküyorum bunu" yazdı.

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