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  4. Aleyna'dan Yunus Emre'ye eşi üzerinden gönderme! Beria Özden duyunca çıldırdı

Aleyna'dan Yunus Emre'ye eşi üzerinden gönderme! Beria Özden duyunca çıldırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 15:25
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Aleyna ve Yunus Emre arasındaki samimi günler son buldu. Dostluk bitti gerilim başladı. Aleyna fragmanda Yunus Emre için "Bu gidişle kendisini eşi havaalanında bekleyecek" dedi. Fragmanı gören Beria Özden çıldırdı.

Aleyna'dan Yunus Emre'ye eşi üzerinden gönderme! Beria Özden duyunca çıldırdı

Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık son buldu, dostluk yerini gerilime bıraktı. Konseyde yüzleşen ikili bununla da kalmadı. Survivor fragmanda Aleyna'nın sözleri daha önce eşini "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyaran Beria Özden'i kızdırdı.

Survivor fragmanda Aleyna Yunus Emre için "Kendisi de düellolarda eşinin beni havaalanında beklediğini sürekli söylüyordu bu gidişle kendisini eşi havaalanında bekleyecek. Ben buradan gitmeden Yunus Emre gidecek" dedi.

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ALEYNA'YA GÖZDAĞI

Beria Özden bu sözlerden sonra paylaşım yaparak "Fragmanı gördüm yine gülüyorum 2 ay geçti primoğlu yeni mi dank etti evli olduğu yeni mi anladın? Sen seversin ortalık karıştırmayı 'tek beklediğim eşimdir.' Herkes kendi yaptıklarına baksın önce. Konserde saçma hareketlerin yüzünden sana ne yaptığımı hatırlıyorsundur biraz daha beni ve ailemi ağzına alırsan hatırlatacağım ben sana" diyerek Aleyna'ya gözdağı verdi.
Ekran Alıntısı

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Aleyna Kalaycıoğlu
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