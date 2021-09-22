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Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yakalandı

22.09.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor 2021' yarışmasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Survivor Panorama' yorumcularından Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili yine beraber yakalanınca gündem oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yakalandı

Survivor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya, sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılmış ikili arasında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili bu iddiaları yalanlamıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası tatile gitmiş ve dönüşte de estetik yaptırmıştı. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İkili iddiaları yalanlamanın ardından yine yakalandı.

İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor.

ESTETİK SONRASI HALİ

Aleyna Kalaycıoğlu kısa süre önce burun estetiği oldu. Ünlü yarışmacı son halini de paylaştı.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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