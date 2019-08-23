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Aleyna Tilki: 10 günlüğüne balık etli olmak istedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki'nin oynadığı filmi ailesiyle birlikte izledi. Geçtiğimiz gün yaptığı yeni paylaşımlarla dikkat çeken Tilki yazın kilo almasıyla ilgili de açıklama yaptı.

Aleyna Tilki: 10 günlüğüne balık etli olmak istedim

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tilki, kardeşi Ayça Tilki'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı sinema filmi 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'in yapımcı, yönetmen ve oyuncularla birlikte yapılan ön izlemesine katıldı.

30 Ağustos’ta vizyona girecek olan filmi öncesinde kardeşi, annesi ve babasıyla izleyen Tilki, sinema çıkışında kameraların karşısına kardeşi Ayça Tilki’yle beraber geçti.

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"OYUNCULUK YETENEĞİNİ KÜÇÜKKEN KEŞFETMİŞTİM"

Film sonrası kardeşi Ayça Tilki'yi ilk defa beyaz perdede görmenin gururunu yaşayan Aleyna Tilki, "Çok güzel bir film olmuş. Her yaştan insanın izleyebileceği bir film, biz çok eğlendik izlerken. Ayça'nın ilk filmini sinemada izlemek çok keyifliydi. Ben Ayça’nın oyunculuk yeteneğini bebeklikten keşfetmiştim. Oyun oynarken falan anlamıştım ve o zaman demiştim 'Sen büyük bir star olacaksın’ diye. Zaten filmde yakaladım, birkaç Hollywood bakışı atmış" diyerek eğlenceli bir dille kardeşinin oyunculuğunu değerlendirdi.

"BEKLENTİMİN ÜZERİNDE BİR FİLM OLMUŞ"

Ayça Tilki'ye film hakkında yorumları sorulduğunda, "Ben de ilk kez izledim. Beklentimin üzerinde bir film olmuş. Çok beğendim" diyerek duygularını aktardı.

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Muhabirlerin, 'Filmin devamı olsa, abla-kardeş oynar mısınız?' sorusu üzerine genç popçu, “Kendi filmim olursa Ayça’yı kesin oynatırım. Çünkü ben bir filmde oynarsam kendi filmimde oynarım” sözleriyle ifade etti.

"AYÇA'NIN İÇİNDE RAPÇİ VARMIŞ"

Genç popçuya, kardeşiyle birlikte yaptıkları rap şarkısı sorulunca, "Ayça, bir şarkı yaptı ve getirip önüme koydu. Ben de dinledim ve 'Bunun üzerinde çalışalım, profesyonel hale getirelim' dedim. Sonra stüdyoda okuduk şarkıyı. Ayça’nın içinde rapçi varmış. Şarkının sonlarına doğru bir tane cümlemiz var. Söylemek istiyorum. 'Kardeşim 14 yaş, ben çıktım 16'da. Yeni nesil yolda, kaldıramazsan yallah' diyerek, yeni şarkıdan tüyolar verdi.

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"AMERİKA'DA OKUYACAĞIM"

Yurt dışında okuyup okumayacağı üzerine sorulan soruya, "Amerika'da okuyacağım. Uzun süre orada olacağım. Ailemden ayrı kalacağım, onları çok özleyeceğim ama onları görmek ve konserler için gelip gideceğim. Çok güzel sürprizler olacak. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırarak gelmek istiyorum" sözleriyle, eğitim ve kariyer planının yurt dışına yönelik olduğunu anlattı.

"10 GÜNLÜĞÜNE BALIK ETLİ OLMAK İSTEDİM"

Kilo aldığı yönünde basında çıkan haberler ve şuan ki fit durumu sorulması üzerine Aleyna Tilki, "Yazın kilo almıştım. Biliyorum kilo aldığımda veririm. Yaşımız küçük daha, hemen kilo verebiliyorum. 10 günlüğüne balık etli olmak istedim, oldum. Sonra verdim" diyerek bu durumu sorun etmediğini sözlerine ekledi.

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