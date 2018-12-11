Aleyna Tilki: Ablaların aldığı 'abla ödülünü' aldım!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamamıştı.
Tilki'nin konuşması ve ağlaması sosyal meydaya olay olmuştu.
Aleyna Tilki Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına ödül töreni sonrası özel bir röportaj verdi.
Genç şarkıcı, "Abların aldığı 'abla ödülünü' aldım, kadın olmaya başladım, çok mutluyum" açıklamasında bulundu.
Aleyna Tilki yeni şarkı çalışmaları için Amerika'nın yolunu tutacak.
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