MAGAZİN

Aleyna Tilki: Ablaların aldığı 'abla ödülünü' aldım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.12.2018 10:42 | Son Güncelleme

"En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamamıştı... Tilki ödül töreni sonrası 2. Sayfa'ya konuştu.

Aleyna Tilki: Ablaların aldığı 'abla ödülünü' aldım!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Tilki'nin konuşması ve ağlaması sosyal meydaya olay olmuştu.

Aleyna Tilki Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına ödül töreni sonrası özel bir röportaj verdi.

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Genç şarkıcı, "Abların aldığı 'abla ödülünü' aldım, kadın olmaya başladım, çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki yeni şarkı çalışmaları için Amerika'nın yolunu tutacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o kafandaki şeytan tacını takmak yerine daha saf bir materyal bulsaydın.. bu kadar amerikan özentisi olmak sanatçılıkmı sanat yapmakmı şeytani simgelerle toplum önüne çıkmak nasıl bir ahmaklık..
Bu tilkiyi kim soktu popüler dünyanın içine onu güneşli havada şimşekler çarpsın ne diyeyim ben ona ?
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