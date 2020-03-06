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Aleyna Tilki: Anneler ve babalar profesyonel değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 14:57 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam kız kardeşi ile birlikte Bebek Otel’de akşam yemeği yedi. Tilki, babası Mehmet Tilki ile şarkıcı Aynur Aydın'ın yaşadığı polemiğe değindi.

Çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aleyna Tilki, “Yalan” şarkısının yeterli tepkiyi almadığı yönündeki eleştirilere “Ülkecek zor bir dönem geçiriyoruz. Bende şarkı ile ilgili çok bir paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu o yüzden çok fazla birşey söylemek istemiyorum. Benim şarkılarımın hepsi ilk çıktığında tepki çekiyor. Benim amacım bu şarkıda herkesin zevki değil, zevklerini beğendiğim insanların beni beğenmesiydi. Farklı bir kitleye hitap ettim. “ dedi.

'BİZİM GİBİ PROFESYONEL DEĞİLLER'

Tilki, babasının sosyal medyada Aynur Aydın ile girdiği polemiğe ilişkin ise “Anneler ve babalar çocuklarına karışır. Bir yanlış yaparlarsa aramızda konuşuruz. Onlar anne-baba. Bizim gibi profesyonel değiller. Bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler.“ diyerek babasına gönderme yapmayı ihmal etmedi.

MEHMET TİLKİ VE AYNUR AYDIN ARASINDA NE YAŞANDI?

Aleyna Tilki'nin babası yeni bir polemik başlatmıştı. Mehmet Tilki, Twitter hesabından Aynur Aydın'ı hedef alarak şu paylaşımı yaptı: "Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!"

Mehmet Tilki'nin bu paylaşımına Aynur Aydın'dan yanıt ise gecikmedi. Aynur Aydın, "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." mesajını yayınladı.

'ALIN TERİMLE KAZANIP...'

Genelde marka giyindiğini de söyleyen Aleyna Tilki “Ben hiç reklam için kıyafet giymedim. Genel olarak tabii ki... Alın terimle kazınıp kendim alıyorum. “ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki, mehmet tilki, Aynur Aydın,

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