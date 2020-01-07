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  4. Aleyna Tilki, balmumu heykelini dudağından öptü

Aleyna Tilki, balmumu heykelini dudağından öptü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

Madame Tussauds İstanbul, bünyesine 2020’nin ilk figürü olarak Aleyna Tilki’yi ekledi. Kendi balmumu heykelini ilk defa gören Aleyna Tilki, Instagram hesabından ilginç fotoğraflar paylaştı.

Aleyna Tilki, balmumu heykelini dudağından öptü

Hazırlık için müzenin Londra'daki merkezinden gelen kreatif ekiple buluşan ve geçtiğimiz aylarda saç ile göz rengi taranan Aleyna Tilki, sonunda muradına erdi.

Şarkıcı, 8 ayda tamamlanan ve 40'a yakın kişinin çalıştığı balmumunu ilk kez gördü.

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Balmumu heykeli ile kameralara poz veren Tilki, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kendi balmumu heykelini görmek için müzeye giden Tilki, burada ilginç pozlar verdi.

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Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşt

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"KENDİMİ ÖPEBİLDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Aleyna Tilki, aynı fotoğrafları Twitter hesabından "Kendimi öpebildiğim için çok şanslıyım" notuyla paylaştı.

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1 MİLYON 100 BİN TL'YE YAPILDI

Bir balmumu heykelinin 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) mal olduğu belirtilirken Madame Tussauds Müzesi'nde; Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Beyazıt Öztürk gibi sanatçı ve oyuncuların da heykelleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Madame Tussauds İstanbul Aleyna Tilki

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Gençlerin ahlakını bozmaktan başka hiç birşey yapmıyor..
ya ülke nereye gidiyor anlamıyorum bu kız kim niye heykelini yapmışlar nobel mi kazanmış yoksa bir buluşa imza mı atmış ç
Bir ülkenin gündemiyle hedeflerini varacağı istikbali görebilirsiniz...............
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