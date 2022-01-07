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Aleyna Tilki 'Bir Derdim Var'ı coverladı! Mor ve Ötesi bakın ne dedi

07.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki son cover parçasıyla dikkat çekti. Mor ve Ötesi'nden 'Bir Derdim Var'ı söyleyen Aleyna Tilki'nin yorumu çoğu takipçiden olumsuz yorum alsa da ünlü grup Tilki'yi beğendi.

Aleyna Tilki son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Yapılan haberleri umursamadan kariyeriyle ilgili adımlar atmaya devam eden Aleyna Tilki Mor ve Ötesi'nin, 'Bir Derdim Var' parçasını coverladı.

Mor ve Ötesi ise Aleyna Tilki için Twitter hesabında beğeni dolu bir paylaşımda bulundu. Grup paylaşımına "Aleyna çok iyi şarkıcı. Hakikat bu. Hep güzel şarkılara rastlaması dileğiyle" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Aleyna Tilki ise bu yoruma mutlu olarak "Gerçeğimi hissettiğiniz için çoook teşekkür ederim. Özden gelen hep öze gidermiş… İyi ki sizin müziklerinizle büyümüşüm. Dünya kariyerim için Londra’da üretirken, sizi dinleyerek büyüyen bir neslin içinde olmam bana bir kale gibi hissettiriyor" yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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