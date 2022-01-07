Aleyna Tilki 'Bir Derdim Var'ı coverladı! Mor ve Ötesi bakın ne dedi

Aleyna Tilki son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Yapılan haberleri umursamadan kariyeriyle ilgili adımlar atmaya devam eden Aleyna Tilki Mor ve Ötesi'nin, 'Bir Derdim Var' parçasını coverladı.

Mor ve Ötesi ise Aleyna Tilki için Twitter hesabında beğeni dolu bir paylaşımda bulundu. Grup paylaşımına "Aleyna çok iyi şarkıcı. Hakikat bu. Hep güzel şarkılara rastlaması dileğiyle" notunu düştü.

Aleyna Tilki ise bu yoruma mutlu olarak "Gerçeğimi hissettiğiniz için çoook teşekkür ederim. Özden gelen hep öze gidermiş… İyi ki sizin müziklerinizle büyümüşüm. Dünya kariyerim için Londra’da üretirken, sizi dinleyerek büyüyen bir neslin içinde olmam bana bir kale gibi hissettiriyor" yanıtını verdi.



