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Aleyna Tilki'den Cumhuriyet Bayramı konseri

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 01:03 | Son Güncelleme

Cumhuriyet’in ilanının 95'inci yıl dönümünde Büyükçekmeceliler Aleyna Tilki şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu yaşadı. Konserde konuşan genç şarkıcı, “Ne mutlu Türk’üm diyene, bu ülkeyi o kadar çok seviyorum ki kelimelerle anlatamam. Şarkılara bile zor dökerim” dedi

Aleyna Tilki'den Cumhuriyet Bayramı konseri

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükçekmece'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenler için sevilen şarkılarını seslendiren Tilki’ye vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.
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Aleyna Tilki, dansları ve enerjisiyle hayran bırakırken Büyükçekmecelilere 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı.

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'ŞARKILARA BİLE ZOR DÖKERİM'
Cumhuriyet Bayramı’nda dinleyicilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aleyna Tilki, “Bugün çok önemli bir gün biliyorsunuz bugünün coşkusunu her birinizin enerjisinden teker teker hissettim. Acayip mutlu oldum, bayramınız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene, bu ülkeyi o kadar çok seviyorum ki kelimelerle anlatamam. Şarkılara bile zor dökerim” dedi.

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Aleyna Tilki Cumhuriyet Bayramı konser

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