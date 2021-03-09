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Aleyna Tilki'den yeni paylaşım! Pozları olay oldu

09.03.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'den yeni paylaşım! Pozları olay oldu

İngilizce şarkısı 'Retrograde' ile gündemde olan Aleyna Tilki, Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Tilki, şimdi de makyajı ve iddialı pozları ile gündeme geldi.

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada yayınladı.

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Yeni şarkısı 'Retrograde' klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu. Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin, makyajı ve pozları eleştirilerin hedefi oldu.

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20 yaşındaki Aleyna Tilki'nin olay pozlarına "Kaç yaşında bu 40 mı?" "Abartı makyaj yapma bence", "Bu kim?" yorumları geldi.

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Tilki gönderisine şu notu düştü: "Başarı yalnızca maskulenlikle bağlantılı değildir. Mozart kadar tanınan klasik müzik kadın sanatçı olmasa da, Picasso kadar bilinen bir kadın ressam olmasa da, bilim insanları içinde de bilinen çok fazla kadın olmasa da, aslında maskulenlerden eksik oldukları için değil sadece bilinmedikleri için başarıları azınlık gibi zannedilir!Dünyayı yöneten siyasileri de düşündüğümüzde aklımıza çok az kadın gelir..."

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"Bundan sonra dünya, feminen enerjinin de tüm dünyaya hükmedebileceğini görecek. Çünkü modern zamanda kadınlar, artık bu algıyı kırabilecek farkındalıktalar... Bir gün, feminen ve maskulen dengenin tüm dünyada var olması dileğiyle..."
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"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Şarkısını tüm dünyanın dinleyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Aleyna Tilki, "Heyecandan elim ayağım titriyor. Hayallerim için büyük bir adım attım. Bu daha başlangıç, sadece bir merhaba. 2-3 ay sonra yeni parçalar gelecek" demişti.

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Aleyna Tilki Instagram
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