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Aleyna Tilki’den Yıldız Tilbe itirafı

28.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekana gitti. Tilki, “Sizin yanınızda şarkı söylemek çok zor” diyerek Tilbe'ye olan hayranlığını dile getirdi.

Aleyna Tilki’den Yıldız Tilbe itirafı

Cumartesi gecesi bir mekanda sahne alan Yıldız Tilbe, mekanı tıklım tıklım dolduran hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen Aleyna Tilki’yi sahneye devam etti.

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‘Yalnız Çiçek’, ‘Dipsiz Kuyu’ ve ‘İsyan’ şarkılarını Cahide Palazzo misafirleriyle birlikte okuyan Tilki, “Sizin yanınızda şarkı söylemek çok zor” diyerek Yıldız Tilbe’ye hayranlığını dile getirdi. Tilbe şarkılarına masasından eşlik eden Aleyna Tilki, neşeli tavırları ve danslarıyla dikkat çekti.


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