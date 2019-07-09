MAGAZİN

Aleyna Tilki kalça dansıyla sahneye damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Magazin gündeminin en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki, sahne dansıyla ağızları açık bıraktı.

Son günlerde aldığı kilolarla çok konuşulan Aleyna Tilki, verdiği konserde hayranlarını şarkılarıyla coşturdu. Tilki, sahnede ettiği dans şovuyla ise geceye damga vurdu.

AŞK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'yla adı aşk dedikodusuna karışan genç şarkıcı iddialara "Hepsi benim arkadaşım" diyerek son noktayı koymuştu.

"EVLİLİK BANA UYMUYOR"

Biriyle el ele ne zaman görüleceği sorusuna ise Tilki, "Zor bir şey. İlişki benim karakterime çok uygun bir şey değil" yanıtını verdi. Evlilik size uzak denilince de, "İnşallah evlenirim de şu an uygun değil, uymuyor bana" diye cevapladı.

PARTNERBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktıBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktı
Cenk Eren'den Selda Bağcan sürpriziCenk Eren'den Selda Bağcan sürprizi
Deniz Seki kardeşiyle düet yaptı Deniz Seki kardeşiyle düet yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki dans

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
aleyna tilki çok hızlı koşuyor uzun mesafeyi çabuk bitirecek ve sonu olacak
17 yaşında olunca cocuk, 18 olunca ağızları açıkta bıraktı öylemi... Nasil bi dünyada yaşıyoruz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cenk Eren'den Selda Bağcan sürprizi

Cenk Eren'den Selda Bağcan sürprizi

Deniz Seki kardeşiyle düet yaptı

Deniz Seki kardeşiyle düet yaptı

Aydilge yeni klibi için 50 yıl öncesine gitti

Aydilge yeni klibi için 50 yıl öncesine gitti

Mustafa Sansal iddialara sessiz kalamadı!

Mustafa Sansal iddialara sessiz kalamadı!

Şahan Gökbakar harekete geçti!

Şahan Gökbakar harekete geçti!

Tuba Büyüküstün'den yeni karar!

Tuba Büyüküstün'den yeni karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.