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Aleyna Tilki: Konya'da doğmak bana çok şey kattı

03.03.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki: Konya'da doğmak bana çok şey kattı

'Retrograde' ile adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, "Amerikada doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?" sorusuna yanıt verdi. Tilki, "Daha kötü olurdu. Öyle olsaydı oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya’da doğmak, Anadolu’nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı" dedi.

İlk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sunan genç şarkıcı Aleyna Tilki, samimi açıklamalarda bulundu.

'Günaydın Türkiye' adlı programa konuk olan Tilki'ye yeni şarkısı ile ilgili aldığı geri dönüşler soruldu.

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Aleyna Tilki, "Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa’dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı ve sağ olsunlar bana bu desteği verdiler" ifadelerini kullandı.

"KONYA'DA DOĞMAK BANA ÇOK ŞEY KATTI"

"Amerikada doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, şunları söyledi:

Daha kötü olurdu. Amerika’da doğup, büyüseydim oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya’da doğmak, Anadolu’nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı. Benim dünya starı olabilecek olmamın başlıca nedeni kendine has bir tip olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi gösteriyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım.
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"SAHNEYE ÇIKMAYA AŞIĞIM"

Pandeminin işlerini ve yaşantısını nasıl etkilediği ile ilgili konuşan Tilki, "Bu süreçte kendim için bir endişeye kapılmadım çünkü benim her zaman reklam ve dizi işlerinden güzel gelirim oluyor. Fakat müzisyen insanlar iş yapamadığı için çok kaygılandım. Ben müzik yapmayı çok seviyorum ama sahneye çıkmaya aşığım" dedi.

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Konya Aleyna Tilki
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