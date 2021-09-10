Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı.

Karadeniz'den Marmaris'e geçen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Karantina altına alınan Havva Öztel, koronavirüsü atlatarak kızlarına kavuştuğunu duyurmuştu.

ALEYNA TİLKİ HASTANEDEN PAYLAŞTI

Şimdi ise şarkıcı Aleyna Tilki’den kötü haber geldi. Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise hastane odasında olan bir fotoğrafını paylaştı.

Hastanede serum aldığı anları paylaşan Aleyna Tilki, yaptığı paylaşıma ise, “Hasta bebek” notunu düştü.



