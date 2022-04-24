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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

24.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bir zamanlar görüntüsündeki değişimle gündem olmuştu. Kızı Aleyna Tilki'ye verdiği destekle gündeme gelen Havva Öztel, deniz kenarından poz verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Take It or Levae It şarkısında iç çamaşırıyla motor üzerinde klip çeken Aleyna Tilki, olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum almıştı. Havva Öztel kızı Tilki'yi koruyarak, "Biri yapar diğerleri konuşur." demişti. Kızlarıyla gündeme gelen Öztel kumlara uzanıp poz verdi.

HAVVA ÖZTEL DENİZ KIYISINDAN POZ VERDİ

1978 doğumlu Havva Öztel 44 yaşındadır. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandı ve sonrasında kızları ile beraber yaşamaya başladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Son zamanlarda kızlarına verdiği destekle gündeme gelen Havva Öztel, deniz kenarından kumlara uzanıp poz verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Sosyal medyadan mini etekli ve göbeği açık pozlarını paylaşan Havva Öztel hakkında, "Genç kızlara taş çıkarıyor" yorumları yapılıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Öztel mini etekli paylaşımları ve pozlarıyla dikkat çekiyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Aleyna Tilki'nin iç çamaşırıyla motorun üstünde çektiği klibe gelen olumsuz yorumlara Öztel şöyle yanıt vermişti: "Biri yapar diğerleri konuşur. Bu kalıba dikkat! İyiler yapar kötüler konuşur; bazı da kötüler yapar iyiler konuşur. Ama ayrıntı her zaman, yapan konuşulur. Yani yapan aktif; konuşan pasiftir. Sen işini yap kızım onlar konuşsun. Başarıların daim olsun."

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

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Aleyna Tilki
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