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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kurtlarını döktü! Roman havasında kızına taş çıkardı

12.07.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla en az kızı kadar magazin gündeminde yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bir şarkı çıkarmaya hazırlanan Havva Öztel bu kez, Roman havası performansıyla gündemde. Havva Öztel eğlenceli anları Instagram hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel son pozlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimzi günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı merak konusu olmuştu. Havva Öztel'e bu süreçte eski eşi Mehmet Tilki de oldukça destek vermişti.

Mehmet Tilki "Kızlarımın annesi" dediği Havva Öztel'in şarkısının müjdesini "Arabeskin divası geliyor" diyerek paylaşmıştı.

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Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Havva Öztel son olarak roman havasında oynadığı anları paylaştı. Güzelliğiyle adından söz ettiren Havva Öztel'in dans şovu kızı Aleyna Tilki'ye adeta taş çıkardı.


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