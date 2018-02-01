Aleyna Tilki'nin dikkat çeken stili

Dil eğitimi için ABD’ye giden Aleyna Tilki, önceki gün Emrah Karaduman’la Kuruçeşme Huqqa’da görüntülendi.

Çorapla giydiği renkli sandaletleriyle dikkat çeken şarkıcı, “İş toplantılarım için döndüm. 31 Mart’ta Bostancı’da konserim var, onun görüşmelerini yaptık” dedi.

ABD’de çok para harcadığı haberlerine de yanıt verdi: “Harçlıklarımı annem belirliyor, belli bir miktardan fazlasını göndermiyor.

Aleyna Tilki, içine çorap giydiği renkli sandaletleriyle dikkat çekti.

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