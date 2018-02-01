MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin dikkat çeken stili

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 10:36 | Son Güncelleme

Dil eğitimi için ABD’ye giden Aleyna Tilki, önceki gün Emrah Karaduman’la Kuruçeşme Huqqa’da görüntülendi

Aleyna Tilki'nin dikkat çeken stili

Dil eğitimi için ABD’ye giden Aleyna Tilki, önceki gün Emrah Karaduman’la Kuruçeşme Huqqa’da görüntülendi.

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Çorapla giydiği renkli sandaletleriyle dikkat çeken şarkıcı, “İş toplantılarım için döndüm. 31 Mart’ta Bostancı’da konserim var, onun görüşmelerini yaptık” dedi.

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ABD’de çok para harcadığı haberlerine de yanıt verdi: “Harçlıklarımı annem belirliyor, belli bir miktardan fazlasını göndermiyor.

Aleyna Tilki, içine çorap giydiği renkli sandaletleriyle dikkat çekti.

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Aleyna Tilki Somali

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bazı gereksizler burda ne işin var dicek gezerken gözüme çarptı ve sinirimden yazmak istedim cvbını önceden veriyim de sonra kendilerini akıllıca bi muhalefet yaptıklarını sanıp gururlanmasınlar .
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