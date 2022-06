Aleyna Tilki'nin göbeği açık paylaşımı olay oldu! Annesiyle birlikte paylaştı: "Havva çok komiksin"

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Take it or leave it" isimli şarkısı gündeme bomba gibi oturmuştu. İngilizce parçasına çektiği klipte yer alan açık sahneler için pek çok eleştiri alan isim, geçtiğimiz günlerde göğüslerine çanta takarak bir paylaşım yapmış ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.

ALEYNA TİLKİ'NİN GÖBEĞİ AÇIK PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Yeni yayınlanan 'Diamonds' klibinde de file çorap stilinden vazgeçmediği görülen Tilki'nin paylaşımına pek çok olumlu ve olumsuz yorum yapılmıştı.

Tilki, bu kez göbeği açık beyaz kıyafetiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Annesiyle çekildiği pozu "Havva çok komiksin" notuyla paylaşan ismin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Tilki, fotoğrafı post olarak profilinde de paylaştı. Takipçileri ise ünlü şarkıcıya "Bu kadar güzelliğe dayanılmaz", "Bayan fizik" gibi yorumlarda bulundu.

"ŞARKI MI ÇIKARMIŞ, DON REKLAMI MI?"

Geçtiğimiz günlerde bir takipçi Aleyna'nın eski zamanlarındaki gibi sesiyle gündeme gelmediğine vurgu yapmış ve genç şarkıcının paylaşımına "Daha önceki sesiyle gündem olan Aleyna babayı istiyoruz" yorumunda bulunmuştu. Başka bir takipçi ise "Şarkı mı çıkarmış? yoksa don reklamı mı?" yorumunda bulunarak dikkat çekmişti.