Aleyna Tilki'nin gündemdeki açıklamalarına Demet Akalın'dan şoke eden eleştiri! İtirafı dikkat çekti

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahnelere çıkışının engellendiğini duyurdu. Sesi titreyerek video çeken ve açıklamalarının sonunda sektörde hep engellendiğini dile getiren Tilki, "Bu sektörün a.... koyayım" diyerek tepki gösterdi. Aleyna Tilki’nin bu açıklamalarının ardından meslektaşı Demet Akalın’dan şaşırtan bir Aleyna Tilki yorumu ve itirafı geldi.

İTİRAFI ÇOK ŞAŞIRTTI

Aleyna Tilki'nin gündem olan açıklamalarına bir yorum da meslektaşı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, “Şimdi yani kimse seni Türkiye’de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor” dedi. Ardından bir itirafta bulunan Demet Akalın, “Yani birkaç sene önce de büyük bir büyük halk konserlerinin yapıldığı bir yer var o zaman çok üzülmüştüm. En cafcaflı zamanlarıydı ve 60 bileti satılmıştı çok garibime gitmişti. Bu kadar popüler kız neden 60 bileti satıldı?” sözleriyle dikkat çekti.

"ŞIMARIKLIK DÖNEMİNİ HEPİMİZ YAŞAMADIK MI?"

"Amerika’da yaşayacaksan orada hayatına devam et ama bence burada yapabileceğin çok şey var. Bence kimseyi de suçlama. Çünkü gerçekten bütün sanatçı dostların senin tabii ki iyiliğini istiyor. Çünkü o kadar gençsin ki. Bak annen de sana destek yani aklı başında da bir kadın. Gençliğin yarattığı şımarıklık dönemini hepimiz yaşadık yaşamadık mı? O dediğiniz arabalar falan diyorsunuz ya, arabada oluyor tek taşında da oluyor bilmem neyin de oluyor. Ondan sonra hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor biliyor musun."

Demet Akalın, açıklamalarını “Belli bir yaşa geldikten sonra ulan ben şimdi Hande Yener’le falan kavgalarımı düşünüyorum utanıyorum mesela o kavgalardan. Ama bu ne hep yaş ve tecrübe. Onun için kimse senin kötülüğünü asla istemiyor” ifadeleriyle noktaladı.

ALEYNA TİLKİ NE DEMİŞTİ?

İşte Aleyna Tilki’nin gündem olan o açıklaması:

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir. Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şu anda yüz yüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)"

"İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar. Organizasyonları onlar yapıyor. İstemiyorlar. Çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanın sözünden çıkamıyorlar. Benim moralimi bozacak mekanlara yazmaya çalışıyorlar. Ben de o mekanlara çıkamıyorum. Şarkı söylemeyi özledim ve bu özlemi gideremediğim için gerçekten hepsinin a... koyayım..."

İLK YANIT HALUK ŞENTÜRK'TEN GELMİŞTİ

Aleyna Tilki'nin serzenişine dair ilk açıklama Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin de menajerliğini yapan ve Müge Dağıstanlı'ya konuşan Haluk Şentürk'ten geldi. Menajer Haluk Şentürk, Tilki hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"Açıkça ve çekinmeden söylüyorum; Aleyna'nın sözlerinin hedefinde direkt ben varım!' diyen Haluk Şentürk, ''Bunu gerçekle ilgili bir çekincem olmadığı için rahatlıkla söylüyorum. Sebebine gelince; iki hafta önce bir Avrupa turnesi başladı. Grupta 20'ye kadın sanatçı bulunuyor. Aralarında menajerlerini yürüttüğüm isimler var. Aleyna'nın ifadesinin aksine kadroda onun da yer alması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Haluk Şentürk, "Ne ben, ne de çalıştığım sanatçılar onun önünü kesmek, işini bozmak için çaba ya da vakit harcayamayız" dedi.

Sert çıkışlarda bulunan Haluk Şentürk, ''Suçlama, küfür ve el hareketi cahilliğinden! Halbuki çok özel bir yetenek. Ama kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Paylaşımlarına, mesajlarına dikkat etmezse daha çok üzülür. Bü ülkenin yapısına saygı duyacak. Büyüklerine karşı edepli davranacak. Nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi istiyorlar' demiş. Öldürmek mi? Aleyna kendi kendisinin katili!'' diyerek sözlerini bitirdi.

"GERÇEKLİK ALGIMLA OYNANAN BİR OYUN DAHA"

Haluk Şentürk'ün zehir zemberek sözlerinin ardından Aleyna Tilki, "Bugün hakkımda çıkan açıklamalar doğru değil. Hatta gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha… Çıkacağımız turnede yurt dışı uçak bileti, ekipman masraflarının çok olduğunu söylediler ve ben o turnede olmak istediğimi, uçak masrafını düşürmek için ‘Uçak bana şart değil, zaten dünyanın her yerinde tek kalıyorum orada bir evde kalır trenle de konserime gider gelirim. Tren sahneden önce beni yormaz aksine bana ilham olur.’ dediğimi kendisi dahil herkes biliyor. Hatta orkestramı bile bu turneye göre tasarlamıştım. Kendileri de bu şekilde işlerini çok kolaylaştırdığımı söylediler. Çok üzüldüm. Ben gazetenin üstünden yeri gelince ekmek yiyen, ülkede güvenlik problemim olsa da yaşıtlarım gibi yaşamı deneyimlemek için paylaşımlı öğrenci evlerinde kalan, son bir yılımı doğanın en bakir yerlerinde bazen babamla bazen arkadaşlarımla dağlarda kalarak geçirmiş, konforu gerçek şeylerde arayan bir kadınım. Zaten nasıl oldu da tüm sektör algı operasyonuyla beni benden tam tersi göstermişti hiç anlayamamıştım. Artık daha yeni bi versiyonumda olduğum için her şeyi anlıyorum ve tek değilim. Ben yıllardır dünyanın her yerine gidip iki İngilizce üç tane de Türkçe albüm bitirdim. Henüz hiçbirini çıkartmadım. Çünkü sizin gibi acelelerim yok. Şarkılarım tüm otoritelerden daha büyük benim için çünkü onlar benim hikayem ve kalpten kalbe hepimizin yaşadığı hissettiği hikayeler. Onlar sizden korkamaz. Hepimiz o turnenin ve hatta çocukluğumdan beri sahnelerimin neden iptal olduğunu biliyor olacağız." ifadelerini kullandı.