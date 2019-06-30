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Aleyna Tilki'nin konserine akın ettiler! Yer bulamayınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Her hareketi olay olan Aleyna Tilki Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17.'si düzenlenen Finduk Festivali’nde sahne aldı. Tilki, sahne performansıyla 30 bin kişiyi coşturdu.

Aleyna Tilki'nin konserine akın ettiler! Yer bulamayınca...

Bu yıl 17.’ncisi düzenlenen Finduk Festivali’nin 2. gününde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sahne aldı.

Konser vereceği alana tekne ile gelen Aleyna Tilki, sahneye dinleyenlerinin tezahüratları eşliğinde çıktı. Aleyna Tilki, popüler olan şarkılarının yanı sıra birçok şarkıyı da seslendirdi.

Akçakoca’ya yakın illerden gelen dinleyicileri ile birlikte Akçakocalılar konsere akın etti. Yaklaşık 30 bin kişiye şarkılarını seslendiren Aleyna Tilki, sahne performansıyla büyüledi.

Ünlü şarkıcıya Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz plaket ve çiçek verdi.

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Okan Yanmaz, “Akçakoca bu tabloları özlemişti. Artık özlem bitti. Bu muhteşem tablo Akçakoca’da tekrarlanacak, sürekli olacak” dedi.

Yoğunluk nedeniyle konser alanında yer bulmayan Tilki'nin birçok hayranı da çevredeki balıkçı teknelerini doldurdu.

İHA

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Aleyna Tilki Aleyna Tilki konser

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